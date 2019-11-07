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تقرير يكشف نسبة السعادة لدى الأوروبيين

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تقرير يكشف نسبة السعادة لدى الأوروبيين
Globallookpress
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كشف أحدث التقارير الإحصائية الأوروبية حول مستوى السعادة بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي أن هذا المؤشر يبلغ 62% وتصدرت قائمة الدول الأكثر سعادة بلجيكا وهولندا والنمسا وفنلندا.

ووصلت نسبة السعادة لدى مواطني بلجيكا وهولندا والنمسا وفنلندا إلى 76%، تليها لوكسمبورغ (%74%) وإسبانيا (72%) والدنمارك (70%)، حسب دراسة أعدتها الهيئة الإحصائية الأوروبية "أوروستات" ونشرت اليوم الخميس.

كما دخلت فرنسا وألمانيا وبولندا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الـ10 الأكثر سعادة.

تقرير يكشف نسبة السعادة لدى الأوروبيين
ec.europa.eu/eurostat

وتأتي في ذيل القائمة ليتوانيا وكرواتيا وبلغاريا ولاتفيا.

وأكد التقرير أن نسبة الأشخاص السعداء في أوروبا شهدت نموا منذ العام 2013 بنسبة 2%.

من ناحية ثانية، أظهرت بيانات الدراسة أن دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، سجلت أعلى معدلات في الانتحار بين دول الاتحاد في العام الماضي.  

وأشارت "أوروستات" إلى أن الدراسة أجريت في العام 2018 دون ذكر عدد المواطنين الذين شاركوا فيها والفترة التي شملتها.

المصدر: وكالات

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