أنقرة تؤكد استعداد سفينة "الفاتح" لاستئناف التنقيب في المتوسط

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة "الفاتح" تستعد لاستئناف أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، بناء على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

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وأكد دونماز أن السفينة ستستأنف التنقيب خلال فترة قصيرة في المكان المرخص من قبل قبرص التركية، بعد استكمال أعمال التزود والصيانة في مدينة مرسين.

وجاءت تصريحات الوزير التركي، اليوم الأربعاء، عقب افتتاح مؤتمر ومعرض الطاقة الدولي الـ 12 الذي انطلقت أعماله في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار دونماز إلى مواصلة سفينتي "أوروج رئيس" و"خير الدين بربروس باشا"، أعمال المسح السيزمي ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وفي نفس السياق، تستمر أعمال التنقيب التي بدأتها سفينة "ياووز" قبل أسابيع قليلة قبالة منطقة "غوزل يورت" التابعة لقبرص التركية.

المصدر: الأناضول