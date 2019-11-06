إيران تحتجز لفترة وجيزة مفتشة تعمل لصالح وكالة الطاقة الذرية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إيران تحتجز لفترة وجيزة مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمنعها من السفر.

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وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة إنه تم أخذ وثائق سفر المفتشة واحتجازها لفترة قصيرة أثناء عملها في إيران، واصفين الأمر بأنه "مضايقة".

ومن المقرر مناقشة هذه القضية في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة يوم الخميس.

وقال أحد الدبلوماسيين إن الحادث وقع في مكان التخصيب الإيراني في نطنز الأسبوع الماضي.

ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لدى الوكالة التعليق على الموضوع.

وبدأت طهران اليوم الأربعاء ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر عملية نقل كميات الغاز (UF6) من محطة نطنز إلى فوردو.

إلى ذلك، أبلغت إيران رسميا، الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وكان روحاني قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن "طهران ستبدأ تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده "ستمنح الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين"

المصدر: "رويترز"