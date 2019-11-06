أردوغان يحذر الغرب من الحديث عن مصطلح "الإسلام الإرهابي"

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الغربية من استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، معتبرا أن أعداء الإسلام هم وراء الأعمال الإرهابية التي تنفذ باسم الإسلام.

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ودعا الرئيس التركي الغرب الذي يستخدم مصطلح "الإرهاب الإسلامي من دون خجل أو ملل إلى أن ينظر في المرآة"، وأضاف: "أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين فإنهم موجودون لديكم".

وتابع أردوغان قائلا: "دققوا في من ينفذ الأعمال الإرهابية باسم الإسلام، ستجدون وراءها أعداء الإسلام".

من جهة أخرى، قال أردوغان: "إذا كنتم تبحثون عن حقيقة منظمة غولن الإرهابية، التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، فانظروا أين يقيم قادتها ومن يحميهم"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الامريكية التي ترفض تسليم غولن إلى السلطات التركية.

وكان أردوغان هاجم في وقت سابق الولايات المتحدة الأمريكية، واتهمها بمواصلة تسيير دوريات مشتركة مع الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا، في مؤشر إلى تجدد موجة التصعيد بين أنقرة وواشنطن.

وتتناقل مصادر إعلامية معلومات عن إمكانية إلغاء زيارة أردوغان لواشنطن على خلفية تصويت في مجلس النواب الأمريكي للاعتراف بإبادة الأرمن الجماعية.

المصدر: "الأناضول"