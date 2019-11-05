أعلنت الشرطة في جنوب غرب نيجيريا، اليوم الثلاثاء، تحرير 259 شخصا من "مركز إسلامي" لإعادة التأهيل.

وقال المتحدث باسم شرطة إبادان، فديي أولوغبنغا، لوكالة "فرانس برس": "عثرنا يوم الاثنين على شبان ونساء وأطفال كانوا محتجزين في مركز اعتقال غير شرعي في مسجد في حي أوجو في إبادان".

وأضاف أن الشرطة سارعت إلى التدخل عقب تلقي معلومات من شاب عمره 18 عاما هرب من المركز الذي أوقف مالكه مع 8 أشخاص آخرين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية شبانا وأطفالا نحيلين يجلسون أمام المركز.

وفي المجموع، بلغ عدد المحتجزين 259 شخصا ممن ناشدوا بتقديم المساعدة لهم، بحسب المتحدث.

259 people in Nigeria were rescued from a so-called Islamic school where they were held captive and starved, including children.



Almost 1,500 mostly young people have been rescued from such centers since September. Many report being chained, starved, beaten and abused. pic.twitter.com/oOybcvH3fy — saddam golicha (@wako_golicha) 5 ноября 2019 г.

Police Rescue 259 From Ibadan House Of Horror (Photos) https://t.co/WDNJieRQ2Qpic.twitter.com/Nt8CI4pnUk — Miss Petite Nigeria (@misspetitenaija) 5 ноября 2019 г.

LIWOM OYO in collaboration with Nigeria police, women affairs and other stakeholders rescued 259 persons today who were held against their will. There were Female: 34 Male: 191 Children: 10 Infant:1 Sick: 24 pic.twitter.com/Udlb0yOCoh — Dr deedeeso (@deedeeso_dr) 4 ноября 2019 г.

Nigerian Police free 259 people held in captivity in an Islamic Rehabilitation Center in Ibadan, Nigeria. The rescued people show signs of malnutrition and physical abuse. (Reuters) pic.twitter.com/3n3I6aS6bM — DD India - English News (@DDIndiaLive) 5 ноября 2019 г.

وأشار إلى أن "البعض كانوا محتجزين منذ سنوات ويعانون من مشكلات صحية، وهم يتلقون حاليا الرعاية الطبية"، موضحا أن "الذين تم استجوابهم أفادوا بأنهم كانوا يحصلون على الطعام مرة كل 3 أيام".

ونفذت الشرطة عشرات المداهمات المشابهة "لمراكز إعادة تأهيل" دينية في نيجيريا منذ سبتمبر. والشهر الماضي، حررت الشرطة 15 شخصا كانوا مقيدين بسلاسل في مركز مشابه في لاغوس، في مداهمة ضمن عمليات استهدفت "مراكز إعادة تأهيل" في أنحاء نيجيريا.

ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات.

المصدر: أف ب