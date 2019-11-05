واشنطن: "السيل الشمالي-2" يهدد أولويتنا في ضمان أمن حلفائنا في مجال الطاقة

أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكي، تمسك واشنطن بموقفها المعارض لمشروع "السيل الشمالي" الخاص بنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

إقرأ المزيد

وقبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى ألمانيا، قال المسؤول، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لعلكم تعرفون موقفنا بهذا الخصوص، فهو متعلق بأمن شركائنا وحلفائنا الأوروبيين في مجال الطاقة. إنها الأولوية الاستراتيجية القديمة بالنسبة للولايات المتحدة وآمل أنها كذلك بالنسبة لحلفائنا أيضا".

وتابع الدبلوماسي قائلا: "لقد اعتبرنا دائما أن السيل الشمالي - 2 يهدد هذه الأولوية بأنه يجعل الدول الأوروبية وحلفاءنا أكثر ارتباطا بمصادر الطاقة التابعة لدولة واحدة"، في إشارة إلى روسيا.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "السيل الشمالي-1".

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية، التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" من 5 شركات أوروبية تحتفظ بالـ 50% المتبقية بواقع 10% لكل منها، مع العلم أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.

المصدر: تاس