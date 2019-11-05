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واشنطن: "السيل الشمالي-2" يهدد أولويتنا في ضمان أمن حلفائنا في مجال الطاقة

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واشنطن:
Sputnik Axel Schmidt
أعمال إنزال أنبوب لنقل الغاز على قاع بحر البلطيق في إطار مشروع "السيل الشمالي-2"
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أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكي، تمسك واشنطن بموقفها المعارض لمشروع "السيل الشمالي" الخاص بنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

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وقبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى ألمانيا، قال المسؤول، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لعلكم تعرفون موقفنا بهذا الخصوص، فهو متعلق بأمن شركائنا وحلفائنا الأوروبيين في مجال الطاقة. إنها الأولوية الاستراتيجية القديمة بالنسبة للولايات المتحدة وآمل أنها كذلك بالنسبة لحلفائنا أيضا".

وتابع الدبلوماسي قائلا: "لقد اعتبرنا دائما أن السيل الشمالي - 2 يهدد هذه الأولوية بأنه يجعل الدول الأوروبية وحلفاءنا أكثر ارتباطا بمصادر الطاقة التابعة لدولة واحدة"، في إشارة إلى روسيا.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "السيل الشمالي-1".

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية، التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" من 5 شركات أوروبية تحتفظ بالـ 50% المتبقية بواقع 10% لكل منها، مع العلم أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.

المصدر: تاس

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