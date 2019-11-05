أعلن الجيش البوليفي أن مروحية كانت تقل الرئيس ايفو موراليس نفذت هبوطا اضطراريا بعد تعرضها لعطل ميكانيكي، وهو ما أثار شكوك أنصاره، خاصة بعد تعهد معارضين للرئيس بالإطاحة به قريبا.

وأفادت القوات الجوية البوليفية أمس الاثنين أن أحدا لم يصب بأذى، لكن الحادث أشعل التوتر في البلاد التي تشهد منذ أسبوعين تظاهرات معارضة للرئيس اليساري منذ إعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل والخلافات.

وأضافت أن الخلل الميكانيكي حدث عندما كانت الطائرة تقلع من قرية في جبال الأنديز حيث كان موراليس يفتتح طريقا جديدا. وانتشر مقطع فيديو للحادث بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

Herman@s, hoy, luego de inaugurar el camino en Colquiri, tuvimos un incidente con el helicóptero que será debidamente investigado.

Gracias a Dios, la Pachamama y nuestros achachilas nos encontramos bien y nadie resultó lastimado. Agradecemos las numerosas muestras de solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 4, 2019

وقال موراليس بعد أن استأنف عمله في مقر الحكومة في تغريدة على "تويتر" "اخوتي، اليوم بعد افتتاح طريق في كولكويري تعرضنا لحادث في المروحية سيتم التحقيق فيه بشكل مناسب".

ولفتت القوات الجوية إلى أنها تحقق في أسباب العطل.

وقال سلاح الجو البوليفي في بيان إن الطائرة المروحية من طراز اي سي-145 "تعرضت لعطل في مروحة الذيل أثناء الإقلاع، ما استدعى هبوطها اضطراريا".

Moment où l'hélicoptère du président de Bolivie Evo Morales

atterrit lourdement à Colquiri après avoir subi un dysfonctionnement du rotor pic.twitter.com/IxsHwkvfRR — NOUS..SOMMES..φi.. #NoMoreTrump ✍ (@manential) November 4, 2019

وكان لويس فيرناندو كاماتشو، أحد زعماء المعارضة المحافظة في منطقة سانتا كروز الشرقية قد هدد يوم السبت "باتخاذ إجراء حاسم" ليل الاثنين لإبعاد موراليس عن السلطة.

ووصف وزير الداخلية السابق هوغو مولديز حادث المروحية في تغريدة على "تويتر" بأنه "هجوم إجرامي". واتهم الرئيس موراليس خصومه بالتخطيط للقيام بانقلاب ضده.

المصدر: أ ف ب