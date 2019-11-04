الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيان و9 أشخاص مرتبطين بإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على كيان و9 أشخاص مرتبطين بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة أشخاص بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الـ 40 لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يسعى لمنع تدفق الأموال إلى شبكة الظل من مستشاري خامنئي في الشؤون العسكرية والخارجية، الذين ظلوا طوال عقود يضطهدون الشعب الإيراني، ويصدرون الإرهاب، ويطورون سياسات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم".

وقالت: "على وجه التحديد، يستهدف الإجراء مساعدي علي خامنئي المرشد الأعلى، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والأركان العامة للقوات المسلحة، والقضاء".

وأشار وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى أن "الوزارة استهدفت المسؤولين غير المنتخبين الذين يحيطون بالزعيم الإيراني الأعلى، آية الله خامنئي، وينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار"، مبينا أن "هؤلاء الأفراد مرتبطون بمجموعة واسعة من السلوكيات الخبيثة من قبل النظام، بما في ذلك تفجيرات ثكنات المارينز الأمريكية في بيروت عام 1983 والرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المتبادلة عام 1994، بالإضافة إلى التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وقمع المدنيين".

وتأتي العقوبات على خلفية قيام إيران بتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني الموقع مع الدول الكبرى عام 2015، وتدشينها اليوم 30 جهازا متطورا للطرد المركزي.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015 وعاودت فرض عقوبات عليها، وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق وقالت إنها ستتخذ في نوفمبر الجاري خطوات أخرى في إطار خفض تعهداتها.

Treasury designates Supreme Leader of Iran’s inner circle responsible for advancing regime’s domestic and foreign oppression. https://t.co/JsTngGs0wC — Treasury Department (@USTreasury) 4 ноября 2019 г.

المصدر: رويترز