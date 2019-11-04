قالت إسرائيل إنها "تتعاطف مع الشعب العراقي" ضد ما وصفته بـ "أعمال قمع وقتل ضد المتظاهرين بقيادة المسؤول في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية والحياة الكريمة، ونستنكر بشدة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين بقيادة قاسم سليماني، وحرس الثورة الإيراني".

وأضاف في تغريدته باللغات العربية والإنجليزية والعبرية: "إن الشعب العراقي هو شعب عريق، وله تاريخ مجيد، كما أن العديد من يهود العراق يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق".

نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية والحياة الكريمة ونستنكر بشدة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين بقيادة قاسم سليماني وحرس الثورة الإيراني.ان الشعب العراقي هو شعب عريق وله تاريخ مجيد كما أن العديد من يهود العراق يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 4 ноября 2019 г.

We sympathize with the Iraqi people's protest for freedom & dignity. We condemn their repression and murder led by Qassem Suleimani & Iranian Revolutionary Guards. The Iraqi people have a long & glorious history. Many Israelis from Iraq fondly remember years of living together — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 4 ноября 2019 г.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

المصدر: RT + "تويتر"