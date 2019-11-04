الحكومة الإيرانية: أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات في الشرق الأوسط

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات في دول الشرق الأوسط لتحقيق مصالحهما.

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ونقلت رئاسة الوزراء الإيرانية عن ربيعي قوله إن "المعطيات الاستخبارية تدل على أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية الأخرى تحاول استغلال موجة الاحتجاجات لصالحها وتسعى لتقديم معلومات كاذبة للشعب".

وأضاف ربيعي أن المتظاهرين في العراق يطالبون بإصلاحات اقتصادية والحكومة في بغداد تتجاوب مع ذلك "كما ينبغي". وأشار المسؤول أيضا إلى الأهمية البالغة للوضع في العراق بالنسبة لإيران، نظرا لما يربط بين البلدين من "أواصر تاريخية وثقافية".

ويشهد العراق، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، ويطالب المشاركون فيها، في بغداد وكذلك في محافظات جنوب وشمال البلاد، باستقالة الحكومة.

وسرعان ما تحولت التجمعات السلمية إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، والشرطة والعسكريين من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 11 ألفا آخرين منذ بدء الاحتجاجات.

ودعت القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المواطنين الإيرانيين إلى التخلي عن زيارة العراق، بما في ذلك زيارة المقدسات الإسلامية هناك، لاعتبارات أمنية.

ومساء أمس الأحد، تعرض مقر القنصلية الإيرانية لاعتداء قامت بها مجموعات من المتظاهرين، طالبت بطرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من المدينة. ووردت معلومات عن مقتل 3 من المتظاهرين جراء مواجهات مع قوات الأمن في محيط المبنى.

كما يشهد لبنان أيضا، على مدار الأسابيع الأخيرة، مظاهرات ضد الفساد وتطالب بحكومة فاعلة تعالج الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقد أدت الاحتجاجات إلى تقديم رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالة حكومته إلى رئيس الدولة، ميشال عون.

المصدر: تاس