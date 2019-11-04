نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع إيران من تطوير الترسانة النووية، وثانيهما منعها من احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: " نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة، ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا، من أجل تحقيق هاتين الغايتين، اللتين لا تزالان نسعى إلى تحقيقهما".

أعتقد أن سياسة الرئيس ترامب التي تعتمد الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية عل إيران هي سياسة صحيحة ويسرني أنه تم تشديدها مؤخرا من خلال فرض المزيد من العقوبات. أعلم أنه يوجد لذلك تأثير واضح على القدرة الإيرانية على تمويل عدوانها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019

وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري، لأنه إذا حصلت إيران على مرادها سينهار الشرق الأوسط، على حد تعبيره. وأكد على أن وجود إسرائيل في قلب الشرق الأوسط "ساهم بعدم تمكن إيران من تحقيق انتصاراتها في مجال السلاح النووي".

يمكن ملاحظة ذلك. وفي نفس المقدار, نحن ملتزمون بمنع إيران من التموضع عسكريا على امتداد حدودنا, خاصة في سوريا, ونتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إحباط ذلك. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة أخرى: "يمكن ملاحظة ذلك. وفي نفس المقدار نحن ملتزمون بمنع إيران من التموضع عسكريا على امتداد حدودنا، خاصة في سوريا، ونتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إحباط ذلك".

أعتقد أن هذا ضروري لأنه إذا حصلت إيران على مرادها لانهار الشرق الأوسط. إن لم تكن إسرائيل هنا في قلب الشرق الأوسط, لكانت إيران قد حققت انتصارها. ربما كانت تمتلك الآن الأسلحة النووية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019

وشدد نتنياهو على أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعتمد الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية عل إيران هي سياسة صحيحة، معربا عن سعادته لتشديدها مؤخرا من خلال فرض المزيد من العقوبات.

وقال: "أعلم أنه يوجد لذلك تأثير واضح على القدرة الإيرانية على تمويل عدوانها".

نحن ملتزمون بهتين الغايتين: منع إيران من تطوير الترسانة النووية ومنعها من احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط. نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا, من أجل تحقيق هتين الغايتين وهما لا يزالان الغايتين اللتين نسعى إلى تحقيقهما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019

المصدر: RT