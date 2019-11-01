مالي.. مقتل 15 جنديا في هجوم مسلح

قتل 15 جنديا ماليا يوم الجمعة في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال البلاد، وفق ما أفاد الجيش المالي.

وقال الجيش عبر "تويتر" إن "هجوما إرهابيا استهدف الجمعة موقعا عسكريا في إنديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب حصيلة غير نهائية".

وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن جرحى وأضرار مادية، لافتا إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة المستهدفة.

وصرح مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" بأن جنودا ماليين فقدوا الجمعة.

وحتى بعد الظهر اليوم لم تتبن أي جهة الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد شهر من مقتل 40 جنديا في هجومين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر، قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

وسيطر مسلحون مرتبطون بـ "تنظيم القاعدة" على شمال مالي في ربيع 2012، لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا، أدى إلى طرد القسم الأكبر من المسلحين.

المصدر: أ ف ب