 
مباشر

اسكتلندا ستطالب بريطانيا باستفتاء للاستقلال عقب الانتخابات

أخبار العالم

اسكتلندا ستطالب بريطانيا باستفتاء للاستقلال عقب الانتخابات
Reuters / Daniel Leal-Olivas
الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mncb

أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، أنها ستطالب الحكومة البريطانية رسميا بالصلاحيات الضرورية لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عقب الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر.

وقالت ستورجيون في فاعلية انتخابية في إدنبرة اليوم الجمعة: "في حال إبداء سكان اسكتلندا رغبتهم، كما أعتقد أن يفعلوا في هذه الانتخابات، في استفتاء على الاستقلال، فإنني لا أعتقد أن معارضة ويستمنستر بشأن الموعد ستستمر"، بحسبما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

إقرأ المزيد
ترامب: اتفاق
ترامب: اتفاق "بريكست" لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

وأوضحت الزعيمة الاسكتلندية القومية، أنها تعتقد أنه في حال فوز حزب العمال في الانتخابات، فإنه لن يعارض إمكانية دعوة الحكومة للاستفتاء.

وكشفت أنها سترسل خطابا "قبل أعياد الميلاد" إلى رئيس الوزراء المقبل لمطالبته رسميا بالصلاحيات في "القسم 30" التي تمنح البرلمان الاسكتلندي الصلاحيات الضرورية لإجراء الاستفتاء.

وأفادت ستورجيون بأن نتيجة جيدة لحزبها "القومي الاسكتلندي" ستعتبر بمثابة دعم لصالح الاستفتاء، لذا طالبت الناخبين بدعمه "لضمان سماع صوت اسكتلندا".

وأكد المحافظون بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون أنهم لن يمنحوا تصريحا لاستفتاء جديد، بينما لم يبد "حزب العمال" معارضة واضحة.

وتعهد "الحزب القومي الاسكتلندي" منذ فوز "بريكست" في عام 2016، بإجراء استفتاء جديد باعتبار أن اسكتلندا صوتت بأغلبية لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"شنغن خليجي" تستعد له السعودية والإمارات.. هل تنتقل الفكرة إلى مناطق أخرى؟