ترامب حول تصويت مجلس النواب بشأن مسألة عزله: أكبر حملة لمطاردة الساحرات في التاريخ الأمريكي

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صادق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣١ أكتوبر ٢٠١٩

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، وصف ترامب قرار مجلس النواب بأنه "أكبر حملة لمطاردة الساحرات في التاريخ الأمريكي".

البيت الأبيض: بيلوسي والديمقراطيون لا يسيئون للرئيس بل للشعب الأمريكي

فيما أصدر البيت الابيض بيانا للرد على قرار مجلس النواب، جاء فيه: "الرئيس لم يفعل شيئا خاطئا والديمقراطيون يعلمون ذلك. إن التمسك العنيد لنانسي بيلوسي والديمقراطيين بإجراءات العزل غير القانونية هذه، لا يضر بالرئيس ترامب إنما يضر بالشعب الأمريكي. بدلا عن التركيز على قضايا ملحة تهم العائلات، مثل خفض وتيرة العنف باستخدام أسلحة نارية وتمرير المعاهدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتحسين حالة الصحة العامة، وتخفيض أسعار الأدوية التي تباع فقط بوصفة طبية، وتأمين حدودنا الجنوبية وتحديث بنيتنا التحتية التي عفا عليها الزمن، يفضل الديمقراطيون إضاعة الوقت كل يوم في انشغالهم بعزل مزعوم، وليس هو إلا محاولة منحازة بشكل صارخ للإساءة إلى الرئيس".

وتابع البيان: "لم يكن تصويت اليوم، من قبل رئيسة المجلس (نانسي) بيلوسي والديمقراطيين، سوى تكريس لانتهاك غير مقبول للقواعد المتبعة في المجلس"، مضيفا أن بيلوسي ورئيس لجنة الاستخبارات، آدم شيف، وغيرهما من الديمقراطيين "أجروا اجتماعات سرية مغلقة وعزلوا الإدارة عن المشاركة فيها. أما مصادقة المجلس على إطلاق المرحلة الثانية من جلسات الاستماع بشأن عزل ترامب، فقال البيان إن الهدف من هذه الخطوة هو "إصدار حكم دون إعطاء الإدارة فرصة للدفاع عن نفسها"، وهو أمر "غير نزيه وغير دستوري وغير أمريكي إطلاقا".

المصدر: RT + موقع البيت الأبيض