كندا تنفي دعوة قائد "قسد" لزيارتها

نفت السفارة الكندية في تركيا أن تكون كندا قد وجهت دعوة إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لتكريمه.

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وأكد مسؤولو السفارة الكندية لدى أنقرة، لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن مزاعم دعوة عبدي من قبل وزارة الدفاع الكندية، عارية عن الصحة.

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الكندية وجهت دعوة لقائد "قسد" من أجل منحه جائزة "المحارب النظيف".

وحثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين، الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار تأشيرة لمظلوم عبدي حتى يتمكن من زيارة الولايات المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا.

من الجدير ذكره أن السلطات التركية تصنف "مظلوم عبدي" إرهابيا، حيث كانت وزارة الداخلية التركية أصدرت في 28 أكتوبر الماضي "قائمة بالإرهابيين المطلوبين" يتوسطها عبدي في الفئة الحمراء وترتيبه التاسع.

المصدر: "الأناضول"