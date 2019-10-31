لافروف: موقف موسكو ثابت من اتفاقات مينسك ولا بديل لها لتجاوز الأزمة شرقي أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف موسكو ثابت من اتفاقات مينسك لحل الأزمة شرقي أوكرانيا، وأوضح أنه لا بديل لها لتجاوز هذه الأزمة.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر، بعد انتهاء لقائهما، إن اللقاء "بحث إمكانية رفع نجاعة عمل المنظمة من خلال مراقبة وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا".

من جانبه صرح غريمينغير، أن فصل القوات في جنوب شرقي أوكرانيا يسير بنجاح، معربا عن شكره لروسيا على دعم هذه العملية.

المصدر: وكالات