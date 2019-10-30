 
مباشر

بعد طرده عشيقته الرسمية من القصر.. ملك تايلاند يبعد حراسا بسبب "الأفعال الشريرة والزينة"

أخبار العالم

بعد طرده عشيقته الرسمية من القصر.. ملك تايلاند يبعد حراسا بسبب
Reuters
ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmvh

بعد أيام من طرده عشيقته الرسمية الجديدة من القصر بتهمة "سوء السلوك وعدم الولاء"، واصل ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، تطهير حاشيته وأمر بإبعاد 4 من حراس غرفة نومه.

إقرأ المزيد
ملك تايلاند يجرد زوجته الجديدة من ألقابها الملكية ورتبها العسكرية
ملك تايلاند يجرد زوجته الجديدة من ألقابها الملكية ورتبها العسكرية

وأعلن القصر الملكي عبر صحيفة "رويال غازيت" التابعة له، أن الملك أبعد اثنين من حراسه بتهمة ارتكاب "أفعال غير لائقة وشريرة للغاية والزنا"، والحارسين الآخرين برتبة ضابط بسبب "سلوك لا يليق بمعايير منصبيهما ورتبتيهما".

وسبق للملك التايلاندي أن فصل ستة مسؤولين بالقصر، من بينهم مسؤول كبير بالشرطة واثنان من الحرس الملكي، بسبب "أفعالهم الخبيثة".

والأسبوع الماضي، جرد الملك فاجيرالونغكورن، عشيقته الرسمية، سينينات وونغفاجيراباكدي، والتي قد عينها في هذا المنصب لأول مرة منذ 100 عام في تاريخ البلاد، من جميع الألقاب والرتب العسكرية الممنوحة لها، قائلا إنها "كانت غير راضية عن اللقب الممنوح لها (أي الرفيقة الرسمية للملك)، وبذلت قصارى جهدها للارتقاء إلى مستوى الملكة" أي زوجة الملك.

وتتمتع العائلة المالكة في تايلاند بالحماية القانونية من التشهير والذي يجعل من المستحيل أي نقاش وانتقاد بشأن أفعالها داخل البلاد.

المصدر: فوكس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هجوم لفظي عنصري ضد موظفي في كندا