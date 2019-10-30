أول عراك في البرلمان الأوكراني بدورته الجديدة

"احتفل" نواب البرلمان الأوكراني بدورته التاسعة الجديدة، بالعراك الأول، حيث اشتبك نائب عن حزب "منصة المعارضة – من أجل الحياة" مع نائب عن ائتلاف "خادم الشعب".

واندلع الشجار بين النائبين إثر مناقشة مسألة إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة بشأن الأحداث المأساوية في مدينة أوديسا في 2 مايو 2014، وذلك في قاعة الجلسات بعد المناقشة والتصويت، لاتخاذ قرار بشأن إنشاء اللجنة،.

ولم يتمكن البرلمانيون من فض النزاع، إلا بعد أن مزق النائب عن ائتلاف "خادم الشعب" أزرارا من سترة خصمه.

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هذا وقد أفشل نواب البرلمان الأوكراني اتخاذ قرار بشأن إنشاء لجنة التحقيق المؤقتة في أحداث الشغب في أوديسا في 2 مايو 2014، إذ أيد القرار 79 نائبا فقط.

وكانت اشتباكات اندلعت في أوديسا، 2 مايو عام 2014، بين أنصار "فدرلة" أوكرانيا ومؤيدي الانقلاب في كييف من القوميين المتشددين، وخلال ذلك طوق القوميون المتطرفون، النشطاء الرافضين للانقلاب وحاصروهم في دار النقابات في ساحة "كوليكوفو بوليه" بأوديسا ومن ثم أحرقوا المبنى بمن فيه وعند محاولة المحاصرين الخروج جرى إطلاق الرصاص عليهم.

ونجم عن هذه الجريمة وفقا للتقارير الرسمية مصرع 48 شخصا، بما في ذلك 7 نساء وطفل وإصابة 247 آخرين.

المصدر: تاس