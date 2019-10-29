أكدت المنظمة الإنسانية Mediterranea Saving Humans "أنقذوا البشر في المتوسط"، أن حكومات أوروبا متواطئة في مسألة تعذيب المهاجرين.

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وقالت المتحدثة باسم المنظمة، أليساندرا شوربا، في تصريحات صحفية، إن "أكثر من مائة ناج ما يزالون بلا ميناء، وذلك بعد كل المعاناة والعنف الذي كابدوه في ليبيا، لذا فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا في المقدمة، شريكة في هذا التعذيب".

وأضافت، "لماذا يحدث ذلك من قبل الحكومة الإيطالية، أهو خوف من فقدان القبول، أم فزع من أن يكسب حزب الرابطة مكانة أكبر على حسابها؟".

وأشارت المتحدثة باسم المنظمة الإنسانية، الى أن "المدونة الوحيدة لقواعد السلوك التي ستكون ذات فائدة حقا في هذا الوقت، هي تلك المخصصة للحكومات، والتي تفرض عليها احترام بنود القانون الدولي وحياة الناس".

ولا تزال سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة لمنظمتي (Sos Mediterranee - أنقذوا المتوسط)، و"أطباء بلا حدود"، في البحر، بانتظار تخصيص ميناء آمن تنزل فيه الـ104 ناجين أنقذتهم في المياه الدولية قبالة ليبيا.

المصدر: آكي الإيطالي