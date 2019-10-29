هاجم الرئيس التركي الدول الغربية متهما إياها بالكذب في تصريحاتها بشأن رغبتها في إيجاد حلول جذرية للأزمة السورية، وأضاف: "شاهدنا كيف أنهم يفضلون قطرة من البترول على دماء السوريين".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الجمهورية التركية، لدى تطرقه إلى العمليات العسكرية التركية ضد "الإرهاب" في سوريا: "إن من يدعي أنه يريد إيجاد حلول جذرية للأزمة في سوريا يكذب، وشاهدنا في الأيام الأخيرة كيف أنهم (الغربيون) يفضلون قطرة من البترول على دماء البشر ودماء السوريين".

ودافع أردوغان عن عمليات جيش بلاده ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما عملية "نبع السلام" الحالية في الأرض السورية، قائلا "أيما نذهب، تتجه أبصارنا إلى قلوب الناس وليس للثروات".

واتهم أردوغان دول الغرب أيضا باتباع ازدواجية المعايير فيما يتعلق بمكافحة بلاده للخطر الإرهابي، مضيفا: "على العكس تماما إنهم كانوا يساعدون التنظيمات الإرهابية، ويطالبوننا بوقف عملياتنا ضد الإرهابيين".

يتبع..