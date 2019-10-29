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ترامب: الجيش الأمريكي قتل الخليفة المحتمل للبغدادي

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ترامب: الجيش الأمريكي قتل الخليفة المحتمل للبغدادي
Reuters Yuri Gripas
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي قتل الشخص، الذي كان من المحتمل أن يخلف زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

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وكتب ترامب في تغريدة "تويتر"، "لقد أبلغوني للتو، أن قواتنا قامت بتصفية الخليفة الأول للبغدادي".

وأضاف، "على الأرجح كان سيحتل المركز الأول".

ولم يحدد ترامب، "الشخص الذي كان يشير إليه"، لكن الولايات المتحدة أكدت الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم "داعش"، وقيادي في التنظيم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده نفذت "غارة جريئة" في شمال غربي سوريا، لتصفية البغدادي بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين"، مفيدا بأن زعيم "داعش" انتحر خلال محاولة فراره من العملية في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

المصدر: رويترز

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