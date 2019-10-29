أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي قتل الشخص، الذي كان من المحتمل أن يخلف زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

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وكتب ترامب في تغريدة "تويتر"، "لقد أبلغوني للتو، أن قواتنا قامت بتصفية الخليفة الأول للبغدادي".

وأضاف، "على الأرجح كان سيحتل المركز الأول".

ولم يحدد ترامب، "الشخص الذي كان يشير إليه"، لكن الولايات المتحدة أكدت الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم "داعش"، وقيادي في التنظيم.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 октября 2019 г.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده نفذت "غارة جريئة" في شمال غربي سوريا، لتصفية البغدادي بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين"، مفيدا بأن زعيم "داعش" انتحر خلال محاولة فراره من العملية في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

المصدر: رويترز