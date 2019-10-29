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أول مناورات روسية مصرية للدفاع الجوي

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انطلقت في مصر أول مناورات روسية مصرية مشتركة لقوات الدفاع الجوي باستخدام أنظمة الدفاع Buk-M2E، وذلك في عملية "سهم الصداقة -2019".

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وتختبر هذه التدريبات الموحدة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات SAM Buk-M2E في ظروف الصحراء الصعبة.

وقال قائد بطارية صواريخ الدفاع الجوي المشاركة في هذه المناورات مكسيم سافيتش، إن الجيش استوفى معايير أداء الطواقم وتشغيل المعدات وتوجيه وإدخال البيانات وتشغيل المنظومات ووضعها في حالة التأهب القتالي.

وانطلقت المناورات في 26 أكتوبر، وستستمر حتى 7 من نوفمبر في أراضي مركز التدريب التكتيكي لقوات الدفاع الجوي بمصر، حيث يشارك أكثر من 100 عنصر وضابط من وزارة الدفاع الروسية في هذه التدريبات.

المصدر: RT

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