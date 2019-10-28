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فرنسا: مصابان في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بايون

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فرنسا: مصابان في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بايون
Reuters PHILIPPE WOJAZER
الشرطة الفرنسية - أرشيف
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أكدت مصادر إعلام فرنسية، إصابة شخصين في حادث إطلاق نار وقع أمام مسجد في مدينة بايون جنوب غربي البلاد.

وأكدت المصادر الإعلامية، أن قوات الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل أمن في الثمانينيات من عمره يشتبه بإطلاقه النار أمام المسجد.

من جهتها، أكدت الشرطة، أنها "عثرت على سلاح ناري وأسطوانة غاز داخل سيارة المتهم".

المصدر: رويترز

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