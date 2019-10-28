التقى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بمستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر في القدس اليوم الاثنين.

وقال مكتب نتنياهو إن لقاءه بكوشنر جاء بحضور كل من المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي أفي بركوفيتش، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

ولم يذكر مكتب نتنياهو مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع.

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من ناحية ثانية، أعلن زعيم تحالف "كاحول لافان" (أزرق أبيض) بيني غانتس، أنه التقى اليوم بكوشنر، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات "المتينة" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ويتوقع أن تكون مباحثات كوشنر مع نتنياهو وغانتس، قد تناولت الأزمة السياسية في إسرئيل والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة تمكن الإدارة الأمريكية من تهيئة الأجواء لطرح الشق السياسي من خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، سلم غانتس، الأربعاء الماضي، التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة، إثر فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نتنياهو في تكوين ائتلاف حكومي في غضون الفترة القانونية المحددة لذلك.

المصدر: RT