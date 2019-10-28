أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، العثور على جثة لأحد جنوده بعد يوم من اختفائه في ظروف غامضة.

ولم يكشف الجيش المكان الذي عثر فيه على جثة الجندي البالغ من العمر 20 عاما وسبب وفاته، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الموضوع.

وأعلنت عائلة الجندي المدعو إليزير أشكنازي أمس عن اختفائه بعد أن كشفت أن الجندي غادر في الصباح منزله في مدينة كفار سابا إلى قاعدة عسكرية تقع في الجولان المحتل، بعد إجازة وجيزة، وترك وثائقه ومستلزماته، لكنه أخذ معه سلاحا فرديا.

المصدر :وسائل إعلام إسرائيلية