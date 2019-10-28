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إيفانكا ترامب: مع موت الوحش أصبح العالم أكثر أمانا

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إيفانكا ترامب: مع موت الوحش أصبح العالم أكثر أمانا
Reuters
إيفانكا ترامب
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علقت كريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته إيفانكا ترامب على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، ليل السبت الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وشكرت إيفانكا، خلال تغريدة لها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، الرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا العملية الخاصة التي أودت بحياة زعيم التنظيم الإرهابي، وقالت: "مع موت هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانا".

وفي تغريدة أخرى، انتقدت إيفانكا عنوان صحيفة "واشنطن بوست" الذي وصف البغدادي بأنه "باحث ديني"، بدلا من "إرهابي".

وكان ترامب، أكد الأحد مقتل البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات أمريكية،

وقال ترامب إن "زعيم التنظيم الإرهابي قتل بعدما فجر نفسه بسترة ناسفة كان يرتديها عقب حشره في نفق أسفل مسكنه، مشيرا إلى أنه قتل كالكلب، وقضى معه ثلاثة من أولاده".

المصدر: RT

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