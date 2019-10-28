علقت كريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته إيفانكا ترامب على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، ليل السبت الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وشكرت إيفانكا، خلال تغريدة لها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، الرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا العملية الخاصة التي أودت بحياة زعيم التنظيم الإرهابي، وقالت: "مع موت هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانا".

Statement from @POTUS on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: the world's #1 terrorist and leader of ISIS. https://t.co/qII4Rqlyrl



Thank you to the brave men & women who planned & executed this Special Operations raid - with the death of this monster, the world is a safer place. pic.twitter.com/1aAEPTbA1M — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 27, 2019

وفي تغريدة أخرى، انتقدت إيفانكا عنوان صحيفة "واشنطن بوست" الذي وصف البغدادي بأنه "باحث ديني"، بدلا من "إرهابي".

وكان ترامب، أكد الأحد مقتل البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات أمريكية،

وقال ترامب إن "زعيم التنظيم الإرهابي قتل بعدما فجر نفسه بسترة ناسفة كان يرتديها عقب حشره في نفق أسفل مسكنه، مشيرا إلى أنه قتل كالكلب، وقضى معه ثلاثة من أولاده".

المصدر: RT