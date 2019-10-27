انطلاق التصويت في الانتخابات الأرجنتينية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الأرجنتين أمام المصوتين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت في البلاد اليوم الأحد.

ويتنافس على منصب الرئاسة في الأرجنتين 6 مرشحين، ولكن من المتوقع أن تقتصر المعركة الانتخابية على الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري الذي يقود تحالفا لأحزاب يمين الوسط، واليساري ألبرتو فرنانديز الذي كان يترأس الحكومة في عهد الرئيسين السابقين نيستور كيرشنر وكريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

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ومن المقرر أن ينتخب المواطنون أيضا 130 نائبا و24 عضوا في مجلس الشيوخ للكونغرس الأرجنتيني، حيث من المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

وللفوز بالدورة الأولى يفترض أن يحصل المرشح على أكثر من 45% من الأصوات أو على 40% من الأصوات وبفارق عشر نقاط عن خصمه، وفي حال تقاربت نتائج المرشحين المتصدرين، تنظم دورة ثانية في 24 نوفمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت في الانتخابات يعتبر إلزاميا لجميع مواطني الأرجنتين البالغ عمرهم 16 سنة وأكثر فيما يبلغ عدد الناخبين 34 مليونا.

المصدر: "تاس"