نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد

عين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نفسه رسميا لمنصب وزير الشتات في الدولة العبرية.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة عن تولي نتنياهو هذا المنصب، ليرتفع بذلك عدد الحقائب الوزارية التي يشغلها إلى أربع.

وكان نتنياهو يتولى منصب القائم بأعمال وزير الشتات، منذ إعفاء نافتالي بينيت في يونيو الماضي.

ويشغل نتنياهو أيضا حقيبتي الدفاع والصحة في الحكومة، علاوة على كونه القائم بأعمال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.

المصدر: هآرتس