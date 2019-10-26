نواز شريف يتعرض لـ"ذبحة صدرية" عقب إطلاق سراحه بكفالة

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف لذبحة صدرية خفيفة، بينما يخضع للعلاج في مستشفى بعدما أطلق سراحه بكفالة من السجن، حيث يقضي عقوبة مدتها سبع سنوات بتهمة الفساد.

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وقالت مريم أورانغزيب المتحدثة باسم حزب "الرابطة الإسلامية" الذي يتزعمه شريف، في إسلام آباد، إن "رئيس الوزراء السابق تعرض لذبحة صدرية خفيفة الليلة الماضية في وقت لا يزال يعاني من مرض في الدم ضمن أمراض المناعة الذاتية".

وأكدت أورانغزيب، أن "وضع نواز شريف تحسن قليلا، لكن نشعر بالقلق من تراجع عدد الصفائح الدموية في جسمه بعد وصولها إلى مستوى جيد.. هذا الوضع يحتاج إلى اهتمام طبي فوري".

ونقل رئيس الوزراء السابق (69 عاما) إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، عقب تراجع في أعداد صفائح الدم لديه إلى مستويات خطيرة.

وعزلت المحكمة العليا في باكستان، نواز شريف إثر اتهامه بالفساد عام 2017 قبل أن يحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 7 سنوات، في وقت ينفي فيه شريف جميع التهم الموجهة إليه ويصر على أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.

وأخلت محكمة لاهور العليا أمس الجمعة، سبيل رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بكفالة مالية لأسباب صحية.

المصدر: أ ف ب