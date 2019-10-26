وسائل إعلام: توقعات بتولي امرأة رئاسة الحكومة في بلجيكا للمرة الأولى

أفادت وسائل إعلام محلية بلجيكية، بأنه من المتوقع أن تصبح السياسية الليبرالية صوفي ويلمز، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد.

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وذكرت التقارير الإعلامية، أن ويلمز ستتولى المنصب محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته شارل ميشيل في نوفمبر المقبل، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأوروبي.

وتشغل ويلمز حاليا منصب وزيرة الميزانية في الحكومة المؤقتة التي يرأسها ميشيل.

وسترأس السياسية البلجيكية حكومة انتقالية حتى تتفق الأحزاب السياسية في البلاد على حكومة جديدة، إذ أخفقت الأحزاب في اختيار حكومة عقب الانتخابات العامة التي جرت في شهر مايو الماضي.

وتولت حكومة مؤقتة إدارة شؤون البلاد أكثر من عام ونصف العام عقب انتخابات جرت عام 2010، مسجلة ما تم اعتباره وقتئذ رقما قياسيا لبلد ليس في حالة حرب.

وبلجيكا مقسمة بالتساوي تقريبا إلى منطقتين إحداهما ناطقة بالهولندية والأخرى بالفرنسية، كما توجد فيها أيضا منطقة أصغر ناطقة بالألمانية.

المصدر: رويترز