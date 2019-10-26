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ممثلة بورتوريكو تفوز بلقب "ملكة جمال الأرض – 2019 "

أخبار العالم

ممثلة بورتوريكو تفوز بلقب
instagram.com/missearth
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فازت نيليس بيمنتل ممثلة بورتوريكو، بلقب  "ملكة جمال الأرض - 2019"، خلال المسابقة التي جرت في مانيلا عاصمة الفلبين، وتم بث وقائعها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك".

ومثلت روسيا آنا باكشيفا، التي سبق لها أن فازت في مسابقة "ملكة جمال روسيا". ودخلت الفتاة الروسية، ضمن أول عشر متأهلات.

وتعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض"، من أكبر مسابقات الجمال التي تقام سنويا في الفلبين تحت رعاية الأمم المتحدة. وتشارك فيها أجمل الفتيات في العالم.

المصدر: نوفوستي

 

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