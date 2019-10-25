رحب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بقرار سلطات جزر سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، عدم تأجير جزء مهم من أراضيها للصين، واصفا مساعي بكين بغير الشرعية.

وقال إسبر في بيان له: "أرحب بقرار المدعي العام لجزر سليمان الاعتراف ببطلان محاولة الصين استئجار جزيرة تولاغي لمدة 75 عاما".

واعتبر إسبر القرار مهما بالنسبة لتعزيز سيادة جزر سليمان وسيادة القانون والشفافية، مضيفا أن "الكثير من دول منطقة المحيط الهادئ اكتشفت متأخرة بعد فوات الأوان أن استخدام الصين لأدوات الضغط الاقتصادية والعسكرية لتوسيع نفوذها غالبا ما يضر بها وبشعوبها".

وتأتي تصريحات إسبر تعليقا على إلغاء النيابة العامة في جزر سليمان قبل يومين عقد تأجير مبرم بين رئيس الحكومة المحلية في جزيرة تولاغتي ومؤسسة China Sam Enterprise Group وهي مجموعة شركات مملوكة للحكومة الصينية وتتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا لها.

ويثير التوسع الصيني في منطقة المحيط الهادئ قلق واشنطن وحلفائها، حيث انتقدت الإدارة الأمريكية سلطات جزر سليمان وغيرها من الدول لقطعها العلاقات الدبلوماسية مع تايوان من أجل تطوير علاقاتها مع الصين العام الماضي.

وتتمتع جزيرة تولاغي، التي كانت الولايات المتحدة أنشأت قواعد عسكرية لها فيها، بأهمية استراتيجية في المنطقة كونها تضم خورا عميق المياه مما يتيح لها استقبال السفن العسكرية.

المصدر: وكالات



