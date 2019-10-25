صحيفة: ترامب عطّل مقترحا تجاريا داعما لأوكرانيا الصيف الماضي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البيت الأبيض، عطّل اقتراحا لمنح أوكرانيا امتيازات تجارية في أغسطس، بالتزامن مع ضغط الرئيس الأمريكي على كييف للتحقيق في نشاط خصمه السياسي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أمس الخميس، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، اقترح في ذلك الشهر إعادة الامتيازات التي كانت تحصل أوكرانيا عليها بموجب "نظام التفضيل العام".

وفي تلك الأثناء، كان ترامب حسب الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس، يمنع تسليم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 400 مليون دولار.

ويشتبه بأنه كان يقوم بذلك للضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيق بشأن المرشح الديموقراطي جو بايدن ونظرية أن أوكرانيا ساعدت الديمقراطيين ضده في انتخابات 2016.

وتم فتح تحقيق في الكونغرس يرمي إلى عزل ترامب على خلفية الاتهامات إليه باستغلال سلطته للضغط على زيلينسكي لمساعدته سياسيا.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن الاتصالات بين بولتون ولايتهايزر تعد "أول مؤشر على أن تعليق الإدارة المساعدات لأوكرانيا تجاوز الدعم العسكري الذي أقره الكونغرس والمساعدة الأمنية وامتد إلى برامج حكومية أخرى"، لكنها أكدت أنه لا يزال من غير الواضح إن كان ترامب تدخل في مسألة "نظام التفضيل العام".

المصدر: أ ف ب