 
مباشر
عاجل
مراسلنا في بغداد: أكثر من 20 إصابة في صفوف المتظاهرين

"إس-400" تشارك في مناورات "الدرع السلافي" لحماية صربيا

أخبار العالم

Reuters Vitaly Nevar
منظومة إس 400 الروسية للدفاع الجوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlfj

شكّلت روسيا وصربيا مجموعة دفاع جوي مشتركة في إطار مناوراتهما التي انطلقت في صربيا أمس الأول، ضمن تدريبات الجانبين على حماية العاصمة بلغراد والمنطقة الصناعية الرئيسية في صربيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن المجموعة الروسية – الصربية لقوات الدفاع الجوي تم تشكيلها في إطار مناورة "الدرع السلافي - 2019"، مشيرة إلى أن الكتائب المشاركة في المناورات أنهت تدريباتها وستبدأ بعد ذلك أعمال المناوبة للدفاع الجوي لحماية القاعدة الجوية "باتاينتسا" والعاصمة بلغراد والمنطقة الصناعية الرئيسية هناك.

وأوضحت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي ستجري تدريبات عملية تتمثل في التصدي لقصف جوي مكثف افتراضي في ظروف معقدة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن كتيبة "إس 400" وبطارية "بانتسير إس" تم نقلهما إلى صربيا، للمشاركة في تمرينات على الدفاع الجوي لأول مرة على أراضي دولة أجنبية.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟