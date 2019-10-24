أردوغان يقول إن تركيا ستقدم طلبا رسميا لأمريكا لتسليم القائد العام لقسد مظلوم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وزارة العدل التركية ستقدم طلبا للولايات المتحدة، لتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "أبلغنا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب انزعاجنا واستياءنا من تبادله الرسائل مع الإرهابي (مظلوم) فلم يستطع أن يقول شيئا".

وأكد أنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تسليمنا الإرهابي الملقب بـ (مظلوم) والمطلوب لدى سلطاتنا بالنشرة الحمراء"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأتراك "ليسوا أعداء للأكراد، فالأكراد إخوتنا، مشكلتنا هي الإرهابيين".

وذكر أردوغان إنه سيستجيب لدعوة نظيره ترامب لزيارة الولايات المتحدة في 13 نوفمبر على رأس وفد تركي.

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وقد أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق من يوم الخميس أنه تلقى "دعوة من ترامب لزيارة واشنطن.. ستكون الزيارة وفق ظروف الحرب هنا".

المصدر: وكالات