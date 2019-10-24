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نشر بطارية "إس 400" وسط أوروبا

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نشر بطارية
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن كتيبة منظومات الدفاع الجوي "إس 400" وبطارية "بانتسير إس" تابعة للقوات المسلحة تم نقلها إلى صربيا، للمشاركة في تمرينات لأول مرة على أراضي دولة أجنبية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن تمرينات الدفاع الجوي الروسية الصربية "الدرع السلافي - 2019" تقام لأول مرة وتتكون من مرحلتين، الأولى جرت في سبتمبر الماضي في مركز التدريب والتطبيق القتالي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة أستراخان جنوبي روسيا، مضيفة أن ""المرحلة الثانية تجري من الفترة 23 - 29 أكتوبر في صربيا".

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وسائل إعلام: صربيا تتسلم منظومات
وسائل إعلام: صربيا تتسلم منظومات "بانتسير – أس" الروسية

ووفقا لوزارة الدفاع الصربية، فإن التمرينات تجرى في ساحتي تدريب عسكري في آن واحد، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ العديد من طلقات الصواريخ كجزء من المناورات.

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المصدر: تاس

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