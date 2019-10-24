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أبي أحمد: روسيا والدول الإفريقية مهتمة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

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قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خلال اليوم الثاني من قمة روسيا- إفريقيا في مدينة سوتشي، إن روسيا والدول الإفريقية مهتمة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وشدد خلال كلمة له، في الجلسة العامة الأولى لقمة "روسيا – إفريقيا"، التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة، على ضرورة "الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع جيراننا".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن "بلاده تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها"، لافتا إلى أنه "بفضل جهود أديس أبابا فإن القارة الإفريقية أصبحت أكثر استقرارا من الماضي".

يتبع.. 

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قمة روسيا - إفريقيا تواصل أعمالها في سوتشي