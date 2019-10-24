صحيفة صينية تتحدث عن السلاح الروسي الذي تهابه الولايات المتحدة

اعتبرت صحيفة suho الصينية أن الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية شن هجوم على روسيا، نظرا لامتلاك الأخيرة سلاحا استراتيجيا، معتبرة أن امتلاك السلاح النووي "سر ضمان الأمن".

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال تخشى روسيا، رغم تفكك الاتحاد السوفييتي وتقليص موسكو ميزانية وزارة الدفاع، وذلك لأن الأسلحة الاستراتيجية الروسية حافظت على جاهزيتها القتالية الكاملة.

وأكدت الصحيفة أنه بعد تفكك الاتحاد السوفييتي سنة 1991 حافظت روسيا على 70% من ترسانة الأسلحة الاستراتيجية وبقيت قادرة على توجيه ضربات استراتيجية من البحر والجو والبر، مؤكدة أن روسيا البلد الوحيد إلى جانب الولايات المتحدة الذي يمتلك هذه الإمكانات.

وأضافت أن الدور الرئيس في "الثالوث النووي" الروسي تلعبه الصواريخ، التي توجد في قواعد أرضية، والمحافظة على جاهزيتها القتالية منذ زمن الحرب الباردة.

وتطرقت الصحيفة إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن البعض ظنّ في البداية أن هذه الخطوة ورقة ضغط على روسيا إلا أن الموازين سرعان ما انقلبت من خلال مناورات "رعد 2019" التي قام بها الجيش الروسي مؤخرا، وأكدت موسكو من خلالها للعالم كله وبوضوح أن روسيا ضامنة لأمنها بقوة أسلحتها الاستراتيجية.

وقال كاتب المقال إن روسيا لن تدخل سباق تسلح و"الولايات المتحدة لن تجرؤ حتى على النظر في اتجاه روسيا في العقود القادمة".

المصدر: نوفوستي