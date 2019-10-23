مصدر أمني تركي: أنقرة ستعيد تقييم خطتها لإنشاء مراكز المراقبة بشمال سوريا

قال مصدر أمني تركي إن بلاده ستعيد تقييم خطتها الخاصة بإنشاء 12 مركز مراقبة في شمال شرق سوريا، بعد أن أبرمت أنقرة وموسكو اتفاقا يقضي بسحب المسلحين الأكراد من المنطقة الحدودية.

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وأضاف المصدر إنه "لا توجد حاجة لعملية عسكرية جديدة بعد انسحاب ميليشيات حماية الشعب الكردية" من منطقة الحدود السورية التركية.

وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في ختام اجتماعهما في سوتشي أمس الثلاثاء، عن اتفاق بين الجانبين بشأن شمال سوريا..

وتضمن الاتفاق نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة ثلاثين كيلومترا عن الحدود.

المصدر: رويترز