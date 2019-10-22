زعيم "داعشي" يسلم نفسه للسلطات الأفغانية

أقدم زعيم بارز في تنظيم "داعش" بأفغانستان، على تسليم نفسه للقوات الأفغانية في إقليم نانجارهار شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية عن بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن "فرايدون المعروف أيضا باسم (نعمان الباجوري)، قام بتسليم نفسه إلى القوات الأفغانية بمنطقة كوت في نانغارهار".

وأضاف البيان أن "فرايدون" كان مسؤولا عن برامج التعليم الخاصة بالتنظيم في نانغارهار.

وتابع قائلا إن "فرايدون وهو في الأصل من سكان منطقة كاراباغ في كابول، سلم نفسه للقوات الأفغانية بعد إدراكه للحقيقة، وقام بتسليم مسدس وقنبلتين يدويتين إلى القوات الأفغانية".

المصدر: وكالات