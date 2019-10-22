إصابة عدد من المارة جراء حادث دهس في النرويج

قالت الشرطة بأنها اعتقلت رجلا مسلحا بعد سرقته سيارة إسعاف في العاصمة النرويجية أوسلو، ودهسه بعض المواطنين.

وقالت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، إن رجلا مسلحا سرق سيارة إسعاف في العاصمة ودهس عدة أشخاص عندما كان يقودها، مضيفة أنها اعتقلت الرجل فيما بعد.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كان الحادث هو هجوم متعمد أم لا.

#Breaking: An armed man in Oslo, Norway stole an ambulance and drove into people in the street. The suspect has been shot and is in custody. On-going story (in Norwegian): https://t.co/fCawAjiF8c — Christian Aglen (@ChristianAglen) 22 октября 2019 г.

المصدر: رويترز