زاخاروفا تهاجم زوكربيرغ

كذّبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ادعاءات مؤسس شبكة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، عن تدخل روسيا والصين وإيران في التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2020.

وفي تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، علقت زاخاروفا على تقارير إعلامية نقلت تصريحات زوكربيرغ بهذا الشأن: "هاكم خبر كاذب على شبكات التواصل الاجتماعي.. ضربة قوية بثمن بخس!".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زوكربيرغ، في مقابلة مع شبكة NBC، إن روسيا والصين وإيران تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

وتتهم الاستخبارات الأمريكية موسكو بالتدخل في انتخابات عام 2016 الرئاسية، الأمر الذي نفته روسيا مرارا وعلى جميع المستويات.

المصدر: تاس