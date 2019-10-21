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السيطرة على حريق اندلع في اسطبل تاريخي للخيول الملكية بمدينة تورينو الإيطالية

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استطاع رجال الإطفاء السيطرة على حريق اندلع في مبنى تاريخي لاسطبل للخيول الملكية في مدينة تورينو الإيطالية.

وذكرت وسائل إعلام أن الحريق تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى الواقع بالقرب من القصر الملكي، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

يذكر أن اسطبل الخيول الملكية في مدينة تورينو مدرج على قائمة اليونيسكو للمواقع الأثرية.

المصدر: نوفوستي

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