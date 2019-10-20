السلطات التشيلية تفرض حظر تجوّل في سانتياغو مجددا بسبب أعمال الشغب

فرضت السلطات التشيلية، يوم الأحد، حظر تجوّل في العاصمة سانتياغو بسبب أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام.

وقال مسؤول تشيلي إن "حظر التجوّل يسري اعتبارا من الساعة التاسعة مساء"، داعيا سكان العاصمة إلى التزام الهدوء وملازمة منازلهم.

وأضاف أن "حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس مساء الجمعة لمدة 15 يوما في سانتياغو، تم توسيع نطاقها بحيث بات يشمل إضافة إلى العاصمة مناطق أخرى في البلاد".

وتجددت الأحد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة لليوم الثالث وأسفرت عن قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل.

وبدأت التظاهرات يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على زيادة رسوم مترو سانتياغو.

ومع أن الرئيس تراجع مساء السبت عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبق والحصول على التعليم والخدمات الصحية.

المصدر: أ ف ب