فيديو.. حريق في منشأة نفطية إيرانية

اندلع حريق في مصفاة عبدان للنفط في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران اليوم الأحد، وقد تم إرسال مجموعتين من سيارات ورجال الإطفاء إلى المنشأة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وقال علي نور بخش، مدير العلاقات العامة في منشأة عبدان إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في القسم رقم 55 الخاص بالتقطير في منشأة عبدان للنفط.

وأضاف بخش أنه "تجري حاليا دراسة أسباب الحريق لكنه يمكن أن يكون ناجما عن اللحام أو التسرب أو ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق والإنتاج في المنشأة عاد إلى طبيعته.

المصدر: RT