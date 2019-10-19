مناورات عسكرية سرية للناتو في ألمانيا تتضمن سيناريو حرب نووية
Reuters Fabrizio Bensch
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري مناورات عسكرية سرية في ألمانيا تتضمن سيناريوهات لبداية حرب نووية.
وذكرت صحيفة " Kronen Zeitung " أن المناورات انطلقت هذا الأسبوع تحت تسمية " Steadfast Noon "، وتم التدرب فيها على استخدام الطائرات لنقل أسلحة نووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الألماني شارك في المناورات بسرب من الطائرات، من ضمنها قاذفة " Panavia Tornado ".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي يحتفظ بأسلحة نووية من نوع "B61" على الأراضي الألمانية.
المصدر: نوفوستي
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