مناورات عسكرية سرية للناتو في ألمانيا تتضمن سيناريو حرب نووية

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري مناورات عسكرية سرية في ألمانيا تتضمن سيناريوهات لبداية حرب نووية.

وذكرت صحيفة " Kronen Zeitung " أن المناورات انطلقت هذا الأسبوع تحت تسمية " Steadfast Noon "، وتم التدرب فيها على استخدام الطائرات لنقل أسلحة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الألماني شارك في المناورات بسرب من الطائرات، من ضمنها قاذفة " Panavia Tornado ".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي يحتفظ بأسلحة نووية من نوع "B61" على الأراضي الألمانية.

المصدر: نوفوستي