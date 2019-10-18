مقتل جندي تركي برصاص أطلق من إيران

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن أحد جنودها قتل وأصيب اثنان آخران جراء تعرضهم لإطلاق نار عبر الحدود من الأراضي الإيرانية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحادث وقع قرب مدينة تشالدران الحدودية في محافظة وان شرق البلاد أثناء دورية للجيش، مضيفة أن المصابين تعرضا لجروح خفيفة.

وجاء الهجوم عقب أيام من إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، والتي وافقت أنقرة على تعليقها أمس الخميس.

المصدر: وكالات