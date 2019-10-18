أفغانستان.. مقتل أكثر من 30 شخصا بانفجار في مسجد شرقي البلاد

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، جراء انفجار داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوغياني، في بيان، إن: "عشرات القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار سقف جامع، جراء انفجار أثناء صلاة الجمعة في منطقة هسكي مينه"​​​.

وأكد المتحدث باسم مديرية صحة ننغرهار، عادل ظاهر، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت أنقاض المسجد.

هذا وأفاد مراسلنا في وقت سابق بأن أكثر من 20 شخصا، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة داخل مسجد في شرقي أفغانستان، أثناء أداء صلاة الجمعة.

المصدر: RT