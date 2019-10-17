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موسكو ترسل مذكرة احتجاج لواشنطن عقب محاولة دبلوماسيين دخول منطقة مغلقة شمالي روسيا

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موسكو ترسل مذكرة احتجاج لواشنطن عقب محاولة دبلوماسيين دخول منطقة مغلقة شمالي روسيا
AFP JOEL SAGET
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها سترسل مذكرة احتجاج إلى واشنطن بعد محاولة دبلوماسيين أمريكيين السفر إلى مدينة سيفيرودفينسك الروسية دون إخطار الخارجية الروسية بذلك.

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وفي نفس السياق نقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الروسية، أنه تم إيقاف الدبلوماسيين الأمريكيين، وإخراجهم من القطار المتوجه من نينوكسا إلى سفيرودفينسك، لأن الإقليم يخضع لنظام دخول خاص واعتبرت تصرفات الدبلوماسيين تحمل مخالفة إدارية، مرجحة أن الدبلوماسيين كانوا يختبرون نجاعة أجهزة الاستخبارات الروسية.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف: "تمت الموافقة على الرحلة، ولكن كانت الوجهة مدينة أرخانغيلسك، لكنهم (الدبلوماسين الأمريكيين) توجهوا بطريقة أو بأخرى إلى مقربة من سيفيرودفينسك ، لذلك تمت صياغة بعض البروتوكولات الإدارية. أعتقد أنه ستكون هناك إجراءات أخرى".

المصدر: وكالات

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