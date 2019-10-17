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تحطم مقاتلة "سو-30" في فنزويلا ومقتل طياريها

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تحطم مقاتلة
Sputnik Vitaliy Timkiv
مقاتلة "سو-30"، أرشيف
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أفادت وزارة دفاع فنزويلا، اليوم الأربعاء، بتحطم مقاتلة من قواتها الجوية من طراز "سو-30" بولاية غواريكو وسط البلاد، ومقتل طياريها الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بإجراء تحقيق دقيق لتحديد ملابسات وأسباب الكارثة".

ووقعت الحادثة فورا بعد إقلاع المقاتلة، أمس الأربعاء، من القاعدة العسكرية التي تحمل اسم، مانويل ريوس. ودققت الوزارة أن المقاتلة كانت في طريقها إلى قاعدة "لويس ديل فالي غارسيا" الواقعة في ضواحي مدينة برشلونة الفنزويلية.

المصدر: تاس

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